Штаб-квартира Федерации футбола РК переедет в Актобе

«В ходе мероприятия президент федерации представил стратегию развития казахстанского футбола и сообщил, что штаб-квартира КФФ будет располагаться в нашем городе. Адилет Барменкулов отметил, что в будущем Актобе станет передовым регионом по подготовке кадров в этом виде спорта».