Штаб-квартира Федерации футбола РК переедет в Актобе

Об этом президент КФФ Адилет Барменкулов сообщил в Актобе на встрече с футбольным активом области.
«В ходе мероприятия президент федерации представил стратегию развития казахстанского футбола и сообщил, что штаб-квартира КФФ будет располагаться в нашем городе. Адилет Барменкулов отметил, что в будущем Актобе станет передовым регионом по подготовке кадров в этом виде спорта».
На встрече также присутствовали заместитель акима области — председатель совета директоров футбольного клуба «Актобе» Галымжан Елеуов, члены организации ANTEQ, сотрудники ФК «Актобе», тренеры и ветераны футбола.
Галымжан Елеуов поблагодарил гостя и заверил, что с их стороны будет оказана помощь в развитии местного менеджмента.