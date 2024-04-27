Глава МИД Польши: президент не уполномочен обсуждать размещение ядерного оружия

«Господину президенту уже было сказано, на высших уровнях… не говорить об этом, что у него сейчас нет шансов. Не знаю, зачем он об этом сказал», — сказал господин Сикорский в интервью телеканалу Polsat. Он обратил внимание, что по закону глава государства проводит внешнюю политику, которую формирует правительство. По мнению министра, обсуждения по ядерному оружию не должны проходить публично.