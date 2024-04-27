Глава МИД Польши: президент не уполномочен обсуждать размещение ядерного оружия

«Господину президенту уже было сказано, на высших уровнях… не говорить об этом, что у него сейчас нет шансов. Не знаю, зачем он об этом сказал», — сказал господин Сикорский в интервью телеканалу Polsat. Он обратил внимание, что по закону глава государства проводит внешнюю политику, которую формирует правительство. По мнению министра, обсуждения по ядерному оружию не должны проходить публично.
В начале недели Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить ядерное оружие, если так решат союзники по НАТО. Премьер Польши Дональд Туск в ответ сказал, что хотел бы узнать о мотивах, которые побудили главу государства делать такие заявления. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии планов по размещению ядерного оружия на польской территории. Как отметил Кремль, если такое решение будет принято, то Минобороны РФ примет меры для обеспечения безопасности страны.