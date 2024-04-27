Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил Стаса Михайлова с 55-летием

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Станислава Михайлова с 55-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: AP 2023

«Благодаря творческому таланту, трудолюбию и обаянию Вы заняли достойное место среди звезд современной эстрады. Ваша неповторимая манера исполнения, отличающаяся особой искренностью и глубиной чувств, покорила сердца миллионов поклонников. На белорусской земле Вас ценят как замечательного артиста, который вносит большой вклад в укрепление культурных связей между братскими народами Беларуси и России», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Станиславу Михайлову долголетия, вдохновения и неиссякаемой энергии.

Лукашенко Александр