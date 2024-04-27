Лукашенко поздравил Стаса Михайлова с 55-летием

«Благодаря творческому таланту, трудолюбию и обаянию Вы заняли достойное место среди звезд современной эстрады. Ваша неповторимая манера исполнения, отличающаяся особой искренностью и глубиной чувств, покорила сердца миллионов поклонников. На белорусской земле Вас ценят как замечательного артиста, который вносит большой вклад в укрепление культурных связей между братскими народами Беларуси и России», — говорится в поздравлении.