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Лукашенко призвал народ Нидерландов писать современную историю Европы вместе с белорусами

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Королевства Нидерландов с национальным праздником — Днем Короля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

«Белорусам и нидерландцам не достались богатые природные ресурсы и благоприятные климатические условия, но мы смогли обеспечить стабильное развитие своих государств благодаря исключительному трудолюбию и изобретательности, а также открытости для контактов и взаимодействия. В сегодняшних непростых условиях мы должны более внимательно слушать и понимать друг друга, уважать интересы сторон и стремиться к мирному сосуществованию», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь нацелена на сохранение дружественных отношений, укрепление сотрудничества в отраслях культуры, образования, туризма, спорта и особенно в сфере экономики, где страны имеют существенные достижения. «Приглашаем вас писать современную историю Европы вместе с нами, через сотрудничество обеспечить потомкам безопасное будущее и перспективы для нормального развития», — отметил Президент.

Глава государства пожелал всем жителям Королевства Нидерландов мира, благополучия и процветания.

Лукашенко Александр