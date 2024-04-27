Лукашенко призвал народ Нидерландов писать современную историю Европы вместе с белорусами

«Белорусам и нидерландцам не достались богатые природные ресурсы и благоприятные климатические условия, но мы смогли обеспечить стабильное развитие своих государств благодаря исключительному трудолюбию и изобретательности, а также открытости для контактов и взаимодействия. В сегодняшних непростых условиях мы должны более внимательно слушать и понимать друг друга, уважать интересы сторон и стремиться к мирному сосуществованию», — говорится в поздравлении.