Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Куйвашев впервые вручил награды «Трудовая доблесть Урала»

Губернатор наградил лучших работников предприятий и организаций Свердловской области.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

26 апреля Евгений Куйвашев отметил наградами лучших работников предприятий и организаций Свердловской области и впервые вручил награды «Трудовая доблесть Урала» для поощрения жителей, у которых за плечами 20-летний стаж по рабочим профессиям.

«В основе всех успехов Свердловской области лежат упорство, целеустремленность, ум, талант и патриотизм уральцев. В нашем промышленном крае всегда с большим уважением относились к человеку труда», — отметил в своем приветственном слове глава региона.

Евгений Куйвашев вручил знак отличия «Трудовая доблесть Урала» работнику Синарского трубного завода Сергею Чупову, который работает на заводе с 70-х годов, и водителю аварийного автомобиля Екатеринбургского Водоканала Сулико Уразгильдину, который работает на предприятии более 30 лет.

Также губернатор вручил ряду уральцев почетные грамоты и благодарственные письма.