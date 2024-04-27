Евгений Куйвашев впервые вручил награды «Трудовая доблесть Урала»

Евгений Куйвашев вручил знак отличия «Трудовая доблесть Урала» работнику Синарского трубного завода Сергею Чупову, который работает на заводе с 70-х годов, и водителю аварийного автомобиля Екатеринбургского Водоканала Сулико Уразгильдину, который работает на предприятии более 30 лет.