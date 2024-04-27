Евгений Куйвашев впервые вручил награды «Трудовая доблесть Урала»

26 апреля Евгений Куйвашев отметил наградами лучших работников предприятий и организаций Свердловской области и впервые вручил награды «Трудовая доблесть Урала» для поощрения жителей, у которых за плечами 20-летний стаж по рабочим профессиям.
«В основе всех успехов Свердловской области лежат упорство, целеустремленность, ум, талант и патриотизм уральцев. В нашем промышленном крае всегда с большим уважением относились к человеку труда», — отметил в своем приветственном слове глава региона.
Евгений Куйвашев вручил знак отличия «Трудовая доблесть Урала» работнику Синарского трубного завода Сергею Чупову, который работает на заводе с 70-х годов, и водителю аварийного автомобиля Екатеринбургского Водоканала Сулико Уразгильдину, который работает на предприятии более 30 лет.
Также губернатор вручил ряду уральцев почетные грамоты и благодарственные письма.