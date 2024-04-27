Польские таможенники заблокировали автомобили с помощью для ВСУ на границе

На фоне этого лидеры протеста польских фермеров заявили о планах продолжать демонстрации до достижения своих целей, а также инициировать отставку правительства Польши. По оценкам украинской стороны, потери Киева в результате блокады границы только в марте составили 6,5 млрд гривен (около $166,8 млн).