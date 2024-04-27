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Польские таможенники заблокировали автомобили с помощью для ВСУ на границе

Автомобили с помощью, предназначенной Вооруженным силам Украины (ВСУ), заблокировали представители польской таможни. Об этом 26 апреля сообщает издание «Страна.ua».

Источник: Reuters

«Польские таможенники заблокировали выезд украинцам, которые везут на Украину около 20 автомобилей, в том числе для нужд ВСУ», — говорится в тексте сообщения.

Уточняется, что инцидент произошел на пограничном пункте «Зосин-Устилуг», в часе езды от украинского города Луцк. Подробности не уточняются.

Контрольно-пропускные пункты на границе Польши и Украины ранее блокировали фермеры. Таким образом они выражали протест против ввоза в страну украинской сельхозпродукции.

Так, 1 апреля представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил о планах польских фермеров вновь заблокировать КПП «Угринов». По его словам, информацию о дате возобновления протестной акции украинские пограничники получили от польских коллег.

12 марта Демченко заявил, что польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков в Польшу из Украины по четырем направлениям: из пунктов пропуска «Шегини», «Ягодин», «Угринов» и «Устилуг». Однако с 28 марта движение через КПП «Угринов» было временно разблокировано.

На фоне этого лидеры протеста польских фермеров заявили о планах продолжать демонстрации до достижения своих целей, а также инициировать отставку правительства Польши. По оценкам украинской стороны, потери Киева в результате блокады границы только в марте составили 6,5 млрд гривен (около $166,8 млн).

Протесты фермеров проходили в Польше больше месяца. Аграрии требовали от правительства введения эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины и выхода страны из программы Европейского союза «Зеленый курс», которая касается достижения в странах альянса к 2050 году углеродной нейтральности.