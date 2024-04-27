Губернатор Иркутской области обсудил направления сотрудничества с Таджикистаном

Напомним, 23 мая стартует основной период сдачи ЕГЭ. Однако в 2024 году ввели два дополнительных дня, 4 и 5 июля. Это шанс пересдать один из экзаменов по выбору, чтобы улучшить результат и успеть подать документы в вузы с уже обновленными данными. Обо всех изменениях, которые ждут выпускников, читайте в материале КП-Иркутск.