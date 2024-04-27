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Губернатор Иркутской области обсудил направления сотрудничества с Таджикистаном

Правительство Приангарья посетил Генеральный консул Таджикистана в Новосибирске Имомзода Нажмиддин.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев и Генеральный консул Таджикистана в Новосибирске Имомзода Нажмиддин встретились в Иркутске, чтобы обсудить направления сотрудничества в сферах экономики, образования, культуры, туризма и национальных отношениях. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

— Правительство Иркутской области готово оказывать содействие росту доли Таджикистана во внешнеторговом обороте региона и совершенствованию структуры внешнеторговых операций, — подчеркнул Игорь Кобзев.

В настоящее время из Приангарья в Таджикистан поставляют лесоматериалы, изделия из древесины, топливно-энергетические товары, минеральную воду, алюминий, аккумуляторы, косметические, моющие и чистящие средства.

Напомним, 23 мая стартует основной период сдачи ЕГЭ. Однако в 2024 году ввели два дополнительных дня, 4 и 5 июля. Это шанс пересдать один из экзаменов по выбору, чтобы улучшить результат и успеть подать документы в вузы с уже обновленными данными. Обо всех изменениях, которые ждут выпускников, читайте в материале КП-Иркутск.