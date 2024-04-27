В Башкирии депутаты поддержали поправки в закон о тишине в ночное время

«Ночью нельзя свистеть, кричать, использовать звукоусиливающие устройства. Но сами по себе шумные игры на территории жилой застройки под действие закона не попадают, хотя по факту игроки нарушают тишину и мешают людям отдыхать. Законопроект устраняет этот пробел и запрещает проводить по ночам такие игры», — добавил спикер парламента.