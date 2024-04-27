В Башкирии депутаты поддержали поправки в закон о тишине в ночное время

Депутаты в первом чтении приняли проект закона «О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Башкортостан “Об обеспечении покоя граждан и тишины”.
Законопроект уточнит отдельные положения, которые касаются нарушения покоя граждан в ночное время в связи с проведением спортивных и других игр. Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что законодательством запрещено шуметь ночью при проведении игр в жилых зонах.
«Ночью нельзя свистеть, кричать, использовать звукоусиливающие устройства. Но сами по себе шумные игры на территории жилой застройки под действие закона не попадают, хотя по факту игроки нарушают тишину и мешают людям отдыхать. Законопроект устраняет этот пробел и запрещает проводить по ночам такие игры», — добавил спикер парламента.
Документ делает исключение для массовых мероприятий, организуемых по решению или с согласия органов государственной власти или органов местного самоуправления.
Массовые мероприятия не всегда заканчиваются до 23:00. Учитывая масштаб и значимость таких мероприятий, предлагается вывести их из-под действия норм о тишине.