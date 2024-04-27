Ранее The Waschington Post писала, что оставленный на мели старый военный корабль, принадлежащий Филиппинам, может стать причиной новой войны в Азии. Речь идет о судне Sierra Madre, которое Манила намеренно посадила на мель на рифе Жэньай, также известном как Второе мелководье Томаса. Теперь оно стало эпицентром эскалации напряженности между Филиппинами и Китаем и может втянуть США в вооруженный конфликт в Тихом океане, утверждают аналитики.