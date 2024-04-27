Радий Хабиров призвал жителей республики написать диктант по башкирскому языку

В этом году акции исполняется 10 лет. Впервые диктант написали в 2014 году — по аналогии с Тотальным диктантом на русском языке. Идею журналиста Рашиды Магадеевой поддержали ученые БашГУ (ныне УУНиТ) — Риф Ахмадиев, Гульфира Абдуллина и Николай Морозкин.