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Радий Хабиров призвал жителей республики написать диктант по башкирскому языку

Сегодня жители Башкирии смогут написать Международный диктант по башкирскому языку. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В этом году акции исполняется 10 лет. Впервые диктант написали в 2014 году — по аналогии с Тотальным диктантом на русском языке. Идею журналиста Рашиды Магадеевой поддержали ученые БашГУ (ныне УУНиТ) — Риф Ахмадиев, Гульфира Абдуллина и Николай Морозкин.

С 2019 года диктант проводят в последнюю субботу апреля. Каждый год диктант пишут сотни тысяч человек.

«Я, кстати, тоже участвую и всех приглашаю», — добавил глава региона.

Присоединиться к акции можно онлайн. Трансляция на телеканале БСТ начнется в 11:00. Подробности на сайте.

образование