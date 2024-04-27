США заключили контракт на разработку нового «самолета Судного дня»

Военно-воздушные силы США заключили контракт на $13 млрд с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation (SNC) на разработку самолета, который заменит устаревающий E-4B, или «самолет Судного дня», передает Reuters.
Работы над проектом Центра управления воздушно-десантными операциями (SAOC) будут вести в Колорадо, Неваде и Огайо, их завершение намечено на 2036 год. Основой нового самолета будет коммерческое реактивное судно, модифицированное и защищенное согласно военным требованиям.
На борту самолета может находиться до 111 человек. Он разделен на шесть зон: командная рабочая зона, конференц-зал, комната для брифингов, оперативная командная зона, зона связи и зона отдыха.
На вооружении ВВС США четыре таких самолета, один из них используется для поездок министра обороны. При необходимости его может использовать президент и другие военные высших чинов. По крайней мере один E-4B постоянно находится в состоянии боевой готовности.
Срок службы «самолета Судного дня» истечет в начале 2030-х, эта модель была развернута в 1980 году (до этого был E-4А).
В декабре 2023-го стало известно, что Boeing исключили из конкурса на создание самолета-преемника E-4B, в списке претендентов на его выпуск осталась только SNC. Она производит такие самолеты, как штурмовик A-29 Super Tucano, разведывательный RAPCON-X, военно-транспортный M-28 SOMA и др. Некоторые модели выпускает в партнерстве с Embraer Defense & Security.
Как сообщали источники Reuters, Boeing и ВВС США не смогли достичь соглашения из-за заложенной в него фиксированной цены, что подразумевало бы оплату расходов сверх согласованного лимита самим производителем.