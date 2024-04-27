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Welt рассказал о причинах выхода Украины из переговоров с Россией в 2022 году

Немецкое издание Welt am Sonntag рассказало о содержании 17-страничного проекта мирного соглашения между Украиной и Россией, который предлагался на переговорах в Стамбуле в 2022 году. По данным издания, обе стороны смогли договориться по большинству пунктов, но позднее Россия выдвинула новые требования — признание русского языка вторым официальным языком на Украине, снятие взаимных санкций и прекращение исков в международных судах. С этими требованиями Украина не согласилась и вышла из процесса переговоров.

Источник: РИА "Новости"

Welt am Sonntag утверждает, что в его распоряжении есть полная копия мирного соглашения. Однако в материале издания представлена только одна страница документа — на ней описаны три пункта первой статьи, в которых Украина обязуется соблюдать постоянный нейтралитет (т. е. не вступать в военные союзы).

К моменту саммита часть представленных Россией требований так и не была согласована. В частности, стороны не договорились о приемлемой для России численности украинской армии и количества техники. Россия настаивала на сокращении армии до 85 тыс. солдат, Украина соглашалась на минимум 250 тыс. Кроме того, Россия настаивала на сокращении числа танков до 342, числа истребителей до 102. Украина настаивала на 800 танках и 160 истребителях.

29 марта 2022 года в Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной, на которых стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня и последующего мирного урегулирования. В апреле 2022 года газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что во время очной встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения, что западные страны «слишком стремятся» к заключению мирного соглашения. В мае 2022 года Украина прекратила мирные переговоры с Россией.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия в интервью «1+1» подтвердил, что отказаться от переговоров с Россией посоветовал Борис Джонсон. В феврале 2024 года во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном президент России Владимир Путин также возложил ответственность за срыв мирных переговоров в Стамбуле на Бориса Джонсона и назвал это нелепым и печальным фактом.