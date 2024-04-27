Welt рассказал о причинах выхода Украины из переговоров с Россией в 2022 году

29 марта 2022 года в Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной, на которых стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня и последующего мирного урегулирования. В апреле 2022 года газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что во время очной встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения, что западные страны «слишком стремятся» к заключению мирного соглашения. В мае 2022 года Украина прекратила мирные переговоры с Россией.