Welt am Sonntag утверждает, что в его распоряжении есть полная копия мирного соглашения. Однако в материале издания представлена только одна страница документа — на ней описаны три пункта первой статьи, в которых Украина обязуется соблюдать постоянный нейтралитет (т. е. не вступать в военные союзы).
29 марта 2022 года в Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной, на которых стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня и последующего мирного урегулирования. В апреле 2022 года газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что во время очной встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения, что западные страны «слишком стремятся» к заключению мирного соглашения. В мае 2022 года Украина прекратила мирные переговоры с Россией.
В ноябре 2023 года Давид Арахамия в интервью «1+1» подтвердил, что отказаться от переговоров с Россией посоветовал Борис Джонсон. В феврале 2024 года во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном президент России Владимир Путин также возложил ответственность за срыв мирных переговоров в Стамбуле на Бориса Джонсона и назвал это нелепым и печальным фактом.