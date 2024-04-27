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День государственного флага отмечается в Республике Молдова

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik.День государственного флага отмечают в Молдове 27 апреля. Наряду с Государственным гимном и гербом, флаг Молдовы является символом суверенитета и независимости республики.

Источник: Sputnik.md

Перед зданием правительства Молдовы прошла торжественная церемония поднятия государственного флага. В мероприятии приняли участие президент Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу и премьер-министр Дорин Речан.

После торжественной церемонии перед собравшимися выступят президентский оркестр, детские хоровые коллективы.

Триколор с гербом в виде орла был официально провозглашен государственным флагом Молдавии на первой сессии Верховного Совета Молдавской ССР от 27 апреля 1990 года.

Считается, что цвета официального сине-желто-красного триколора символизируют небо, солнце и огонь. Автором герба Республики Молдова является Георге Врабие. Художник включил в эту геральдическую композицию старинные молдавские символы — голову тура, солнце, звезду и луну, а также — румынско-римского орла.

Впервые государственный флаг был поднят на здании нынешнего парламента Молдовы 27 апреля 1990 года.

В Молдове существует коллекция копий исторических знамен Молдовы, сделанная по заказу известного коллекционера Петра Костина и хранящаяся в Музее Государственной таможенной службы.