День государственного флага отмечается в Республике Молдова

Считается, что цвета официального сине-желто-красного триколора символизируют небо, солнце и огонь. Автором герба Республики Молдова является Георге Врабие. Художник включил в эту геральдическую композицию старинные молдавские символы — голову тура, солнце, звезду и луну, а также — румынско-римского орла.