Госсекретарь США завершил визит в Китай обвинением во вмешательстве в выборы

Блинкен добавил, что США «очень внимательно изучают» якобы вмешательство со стороны КНР и считают его «абсолютно неприемлемым». Госсекретарь добавил, что в переговорах с китайской стороной он «хотел убедиться, что они еще раз услышали это сообщение».