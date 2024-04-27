«Россия нащупала». В НАТО запаниковали из-за ключевого события в зоне СВО

«Прибытию американских танков M1A1 Abrams на Украину многие радовались, предвкушая поворотный момент в конфликте. Эти движущиеся бастионы НАТО ценой почти в десять миллионов долларов за штуку должны были слиться в единый бронированный кулак и прорвать российские рубежи. Но тактика быстро меняется, и российские беспилотники-разведчики и поисково-ударные дроны нанесли танковым войскам Украины тяжелые потери. Это встревожило НАТО. Если Россия нащупала слабые места в нашей броне, наши границы внезапно оказались уязвимыми», — говорится в материале.
Обозреватель предположил, что после вывода из использования на передовой украинцами американским танкам могут внести определенные изменения в броне, чтобы как-то защитить их от российских БПЛА на поле боя.
Агентство Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне ранее сообщало, что Украина отвела из зоны боевых действий американские танки Abrams M1A1, поскольку российские беспилотники сделали их слишком уязвимыми для применения. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.