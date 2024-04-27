«Россия нащупала». В НАТО запаниковали из-за ключевого события в зоне СВО

«Прибытию американских танков M1A1 Abrams на Украину многие радовались, предвкушая поворотный момент в конфликте. Эти движущиеся бастионы НАТО ценой почти в десять миллионов долларов за штуку должны были слиться в единый бронированный кулак и прорвать российские рубежи. Но тактика быстро меняется, и российские беспилотники-разведчики и поисково-ударные дроны нанесли танковым войскам Украины тяжелые потери. Это встревожило НАТО. Если Россия нащупала слабые места в нашей броне, наши границы внезапно оказались уязвимыми», — говорится в материале.