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Уссурийские десантники спасли семью беженцев в опасной зоне на Украине

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля, ФедералПресс. Приморские военнослужащие вывезли из опасной зоны Часова Яра женщину с детьми. Бойцы и один ребенок получили ранения.

Источник: AP 2023

«Снайперская группа Уссурийских десантников возвращалась в пункт временной дислокации после выполнения боевой задачи в районе Часова Яра. По дороге на автомобиле двигалась семья беженцев из города: женщина с двумя малолетними детьми, которые бежали от войны из Часова Яра к родственникам в ЛНР», — сообщили в МО РФ.

Известно, что украинская артиллерия вела обстрел машины с беженцами. Стрельба шла и с дронов-камикадзе. Семья успела выскочить машины и остаться в живых. Приморские бойцы укрыли женщину и детей от обстрела и вели прицельный огонь по дронам, используя дымовые шашки, благодаря котором им удалось скрыться от ВСУ.

Бойцов и спасенных граждан успешно эвакуировали на другом автомобилей снайперской группы.

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что десантники взяли шефство над спасенной семьей.

Напомним, в Приморье с 1 апреля продолжается весенний призыв на срочную службу в армии.