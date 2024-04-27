Уссурийские десантники спасли семью беженцев в опасной зоне на Украине

«Снайперская группа Уссурийских десантников возвращалась в пункт временной дислокации после выполнения боевой задачи в районе Часова Яра. По дороге на автомобиле двигалась семья беженцев из города: женщина с двумя малолетними детьми, которые бежали от войны из Часова Яра к родственникам в ЛНР», — сообщили в МО РФ.