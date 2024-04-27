Ричмонд
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко пригласил президента ЮАР посетить Беларусь

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу с национальным праздником — Днем Свободы, а после пригласил его посетить Беларусь, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Reuters

В своем обращении Лукашенко отметил, что 30 лет назад народ Южной Африки победил апартеид и добился справедливости и равенства перед законом для всех граждан.

«С того момента ваше государство воплощает в себе идеалы суверенного равенства, многополярности, устойчивого развития, региональной интеграции и одинаковых возможностей для участников международных отношений», — говорится в поздравлении.

Белорусский лидер также отметил, что на протяжении длительного времени Беларусь и Южная Африка, имея похожие идеалы и цели, поддерживали друг друга на многосторонних площадках, развивали торговлю, промышленную и научную кооперацию, расширяли контакты между бизнесменами.

Лукашенко выразил надежду на дальнейшее развитие двухстороннего сотрудничества и предложил президенту Рамафосе посетить Беларусь.

«С учетом большого потенциала дальнейшей интенсификации связей Минска и Претории в самых разных отраслях подтверждаю готовность принять Вас с визитом на нашей гостеприимной земле, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества и согласовать совместные планы на будущее», — подчеркнул президент.

Лукашенко Александр