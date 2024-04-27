Лукашенко пригласил президента ЮАР посетить Беларусь

В своем обращении Лукашенко отметил, что 30 лет назад народ Южной Африки победил апартеид и добился справедливости и равенства перед законом для всех граждан.
«С того момента ваше государство воплощает в себе идеалы суверенного равенства, многополярности, устойчивого развития, региональной интеграции и одинаковых возможностей для участников международных отношений», — говорится в поздравлении.
Белорусский лидер также отметил, что на протяжении длительного времени Беларусь и Южная Африка, имея похожие идеалы и цели, поддерживали друг друга на многосторонних площадках, развивали торговлю, промышленную и научную кооперацию, расширяли контакты между бизнесменами.
Лукашенко выразил надежду на дальнейшее развитие двухстороннего сотрудничества и предложил президенту Рамафосе посетить Беларусь.
«С учетом большого потенциала дальнейшей интенсификации связей Минска и Претории в самых разных отраслях подтверждаю готовность принять Вас с визитом на нашей гостеприимной земле, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества и согласовать совместные планы на будущее», — подчеркнул президент.