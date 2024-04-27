WSJ: спецслужбы США не считают руководство РФ причастным к смерти Навального

Ранее Путин на пресс-конференции в своем избирательном штабе сообщил журналистам, что ему незадолго до смерти Навального в тюрьме предложили обменять его «на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах». Как заявил глава государства, он согласился, даже не дослушав до конца фразу предлагавшего. Единственное встречное условие, которое Путин, по его словам, выдвинул, заключалось в том, чтобы Навальный не возвращался в Россию. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал уточнять, на кого мог бы быть обменян Навальный в таком случае.