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WSJ: спецслужбы США не считают руководство РФ причастным к смерти Навального

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Американские спецслужбы не нашли доказательств причастности руководства России к смерти Алексея Навального. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По их информации, Центральное разведывательное управление США, Управление директора национальной разведки и разведывательное подразделение Госдепартамента пришли к выводу, что президент России Владимир Путин «не приказывал убить Навального». США передали соответствующую информацию европейским спецслужбам, отмечает издание.

Ранее Путин на пресс-конференции в своем избирательном штабе сообщил журналистам, что ему незадолго до смерти Навального в тюрьме предложили обменять его «на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах». Как заявил глава государства, он согласился, даже не дослушав до конца фразу предлагавшего. Единственное встречное условие, которое Путин, по его словам, выдвинул, заключалось в том, чтобы Навальный не возвращался в Россию. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал уточнять, на кого мог бы быть обменян Навальный в таком случае.

Путин Владимир