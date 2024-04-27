Данную акцию также поддержали волонтеры, представители организации «Ассамблея жастары», активная научная, креативная, творческая, спортивная молодежь, участники предстоящих V Всемирных игр кочевников, члены Президентского молодежного кадрового резерва. В ходе мероприятия было высажено 430 саженцев липы.
Президент принял участие в городском субботнике
В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в столичной аллее «Улытау», передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.