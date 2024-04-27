Обвиняемый в распространениях фейков об армии журналист Сергей Мингазов взят под домашний арест

Краснофлотский районный суд избрал меру пресечения журналисту Forbes Сергею Мингазову. Он заключен под домашний арест на два месяца. Журналисту предъявлено обвинение в распространении фейков о российской армии.
По версии следствия, в 2022 году в своем новостном канале в одной из соцсетей он разместил фейковую публикацию, дискредитирующую вооруженные силы России.
«Следствием по уголовному делу при активном участии УФСБ России по Хабаровскому краю проводятся следственные и процессуальные действия.», — отметили в СУ СК России по Хабаровскому краю.
Ранее, адвокат журналиста Константин Бубон сообщил, что в квартире подзащитного прошел обыск, в ходе которого конфискованы мобильные телефоны и компьютерная техника.
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