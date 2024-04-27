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Обвиняемый в распространениях фейков об армии журналист Сергей Мингазов взят под домашний арест

Краснофлотский районный суд избрал меру пресечения журналисту Forbes Сергею Мингазову.

Источник: Соцсети

Краснофлотский районный суд избрал меру пресечения журналисту Forbes Сергею Мингазову. Он заключен под домашний арест на два месяца. Журналисту предъявлено обвинение в распространении фейков о российской армии.

По версии следствия, в 2022 году в своем новостном канале в одной из соцсетей он разместил фейковую публикацию, дискредитирующую вооруженные силы России.

«Следствием по уголовному делу при активном участии УФСБ России по Хабаровскому краю проводятся следственные и процессуальные действия.», — отметили в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Ранее, адвокат журналиста Константин Бубон сообщил, что в квартире подзащитного прошел обыск, в ходе которого конфискованы мобильные телефоны и компьютерная техника.

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