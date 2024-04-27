В Крыму до конца года произойдет обновление власти — Константинов

«Позади пять лет работы. Она, безусловно, была успешной, Крым развивался все эти годы. Однако перезагрузка нужна, необходимо обновляться, усиливаться для решения тех задач, которые ставит перед нами время. С главой республики стратегия такого обновления согласована, будем двигаться к ее реализации».