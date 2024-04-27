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В Крыму до конца года произойдет обновление власти — Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. В Республике Крым в рамках избирательной кампании 2024 года произойдет перезагрузка всей системы власти. Стратегия обновления согласована с главой республики Сергеем Аксеновым, сообщил РИА Новости председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«Позади пять лет работы. Она, безусловно, была успешной, Крым развивался все эти годы. Однако перезагрузка нужна, необходимо обновляться, усиливаться для решения тех задач, которые ставит перед нами время. С главой республики стратегия такого обновления согласована, будем двигаться к ее реализации».

сказал спикер Госсовета Крыма

Он уточнил, что этот процесс начнется с предварительного голосования на уровне партии и окончательно оформится на выборах в местные органы власти, которые запланированы на сентябрь.

Выборы высших должностных лиц пройдут в сентябре в 19 субъектах России, при этом в трех — в том числе в Крыму — пройдут непрямые выборы.

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Республики Крым Сергея Аксенова на новый губернаторский срок. По мнению политолога Юрия Светова, основанием для этого послужил детальный анализ мнений крымчан о его работе в регионе.