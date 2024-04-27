Накануне Гуцул вернулась в Молдавию из России и более часа не выходила из кишиневского аэропорта. Покинув его, она сообщила, что ее хотели допросить, но в итоге передумали.
«Во-первых, Гуцул сторонница оппозиционера Илана Шора. Во-вторых, она является главой Гагаузии. С этой точки зрения сама автономия является для Кишинева проблемой, поскольку мешает планам объединения с Румынией», — сказал Офицеров-Бельский.
Он напомнил, что Шор около четырех лет был мэром города Оргеев к северу от Кишинева. «Его не было в стране, он находился в розыске, но, несмотря на это, город становился лучше и лучше. И это видела вся Молдавия», — обратил внимание эксперт.
По его словам, любая автономия на территории Молдавии будет мешать ее присоединению к Румынии. «А что касается Шора, то на его сторонников действительно давят (из Кишинева — ред.). По той причине, что он является реальной альтернативой нынешним властям Молдавии», — заключил собеседник агентства.