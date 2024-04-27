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Эксперт назвал причину давления властей Молдавии на Гуцул

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Власти Молдавии оказывают давление на главу Гагаузии Евгению Гуцул, поскольку она мешает планам Кишинева по объединению с Румынией и сотрудничает с оппозиционером Иланом Шором, который выступает за сближение республики с Россией, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Источник: Reuters

Накануне Гуцул вернулась в Молдавию из России и более часа не выходила из кишиневского аэропорта. Покинув его, она сообщила, что ее хотели допросить, но в итоге передумали.

«Во-первых, Гуцул сторонница оппозиционера Илана Шора. Во-вторых, она является главой Гагаузии. С этой точки зрения сама автономия является для Кишинева проблемой, поскольку мешает планам объединения с Румынией», — сказал Офицеров-Бельский.

Он напомнил, что Шор около четырех лет был мэром города Оргеев к северу от Кишинева. «Его не было в стране, он находился в розыске, но, несмотря на это, город становился лучше и лучше. И это видела вся Молдавия», — обратил внимание эксперт.

По его словам, любая автономия на территории Молдавии будет мешать ее присоединению к Румынии. «А что касается Шора, то на его сторонников действительно давят (из Кишинева — ред.). По той причине, что он является реальной альтернативой нынешним властям Молдавии», — заключил собеседник агентства.