Губернатор Бочаров оценил масштаб половодья на Волге с теплохода

Масштабы паводка и заполняемости ериков водой порадовали губернатора. Специалисты подсчитали, что благодаря в том числе постоянным мероприятиям по расчистке и экологической реабилитации водотоков за последние семь лет наполнение пойменных водных объектов увеличилось с 40−45% до 85%. В период максимальных сбросов на ГЭС, которые продолжались всю последнюю неделю, вода быстрее всего зашла в те ерики и озера, которые были расчищены накануне.