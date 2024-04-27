Губернатор Бочаров оценил масштаб половодья на Волге с теплохода

В субботу утром от причала № 12 в Волгограде отправился теплоход с волгоградским губернатором на борту. Андрей Бочаров совершил небольшую прогулку по Волге со своими заместителями, чтобы оценить масштаб паводка в 2024 году. И увиденное главу региона впечатлило: по словам Бочарова, за последние два-три года заполнение Волго-Ахтубинской поймы в период максимальных сбросов увеличилось в два раза.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации области, на борту теплохода Андрей Бочаров обсуждал вопросы строительства водопропускных сооружений, расчистки и реабилитации ериков и озер в пойме, их заполнение водой в половодье. Глядя на город с Волги, Бочаров говорил и о развитии прибрежной зоны.
Масштабы паводка и заполняемости ериков водой порадовали губернатора. Специалисты подсчитали, что благодаря в том числе постоянным мероприятиям по расчистке и экологической реабилитации водотоков за последние семь лет наполнение пойменных водных объектов увеличилось с 40−45% до 85%. В период максимальных сбросов на ГЭС, которые продолжались всю последнюю неделю, вода быстрее всего зашла в те ерики и озера, которые были расчищены накануне.
— Вода удерживается при помощи водопропускных сооружений, а их у нас их порядка 60 единиц построено, — отметил губернатор. — Надо понимать, что период маловодья наступил. Сколько он продлится — даже ученые имеют разные мнения. Поэтому самая главная задача — расчистка русел, проведение реабилитации, создание ВПС, так мы сможем удержать воду и обеспечить экологический баланс.