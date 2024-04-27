Беглов поблагодарил Путина за организацию выставки «Россия»

Отмечается, что в ходе двусторонней рабочей встречи в Северной столице Беглов подчеркнул, что выставка «Россия» позволила Петербургу и другим регионам собрать вместе и представить свои ключевые достижения в разных сферах. Также она, по его мнению, показала российским регионам изменения, которые за последние годы произошли в городах и стране в целом.