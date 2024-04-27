Беглов поблагодарил Путина за организацию выставки «Россия» на ВДНХ

Беглов отметил, что на этой выставке Петербург и другие регионы страны смогли представить «свои ключевые достижения в разных сферах, увидеть, как сильно изменились город и страна за последние годы, представить другим и лучше увидеть самим проекты развития города, заинтересовать новых туристов, напомнить им о его достопримечательностях».