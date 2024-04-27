Вечная слава: на Шерпенском плацдарме предали земле павших в борьбе с фашизмом солдат

«Великая Отечественная война была одной из величайших и кровопролитнейших войн в человеческой истории. В этой войне мы порой вели архитяжелую, прямо-таки отчаянную борьбу за свободу и независимость родного социалистического Отечества. И потому победили. Победа досталась, как известно, дорогой ценой. На ее алтарь мы вынуждены были положить около 27 миллионов советских граждан. И среди них — эти безымянные герои, которых мы провожаем в последний путь. Мы говорим, что это безымянные герои. Но у них есть почетные имена — Освободители, которые пали в боях с врагом за свободу и независимость Республики Молдова. Они победители, они спасители человечества. Склоним же низко головы над прахом этих безымянных героев», — сказал ветеран.