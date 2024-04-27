Вечная слава: на Шерпенском плацдарме предали земле павших в борьбе с фашизмом солдат

Перед церемонией захоронения на мемориальном комплексе прошло возложение цветов к Вечному огню. В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, посол России в Молдове Олег Васнецов, другие дипломаты посольств России, Беларуси, Казахстана представители Партии социалистов, «Возрождение», другие депутаты парламентской оппозиции, представители поискового движения. Высшее руководство Молдовы церемонию полностью проигнорировало.
«Благодарю всех, кто собрался здесь сегодня, чтобы почтить память героев, которые в апреле 1944-го начали борьбу по освобождению Республики Молдова. Более 13 тысяч советских воинов положили свои жизни здесь, в Шерпенах. В этом году, особенном для Республики Молдова, исполняется 80 лет с освобождения Молдовы из-под фашистского гнета», — отметил на церемонии экс-министр обороны Молдовы, глава Союза офицеров страны дивизионный генерал Виктор Гайчук.
«Народ Молдавии не понаслышке знает, что такое трагедия той войны, которая унесла множество жизней, которая принесла колоссальные разрушения. Молдаване плечом к плечу в многонациональной Красной армии совместно с армянами, азербайджанцами, казахами, украинцами, белорусами, русскими, евреями, ромами боролись за освобождение своей страны от страшного врага, покорившего всю континентальную Европу. (…) Усилиям поисковиков Русского историко-патриотического отряда “Август”, останки 15 солдат подлежат перезахоронению. Наша с вами задача — бережно хранить память об этих людях, помнить о том, что мы здесь сегодня живем благодаря им, и так же наша обязанность не только хранить эту память в наших сердцах, но и в сердцах наших детей, поскольку за ними будущее», — заявил посол России в Молдове Олег Васнецов.
Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Республики полковник Василий Семенович Литвинов также выступил на церемонии. Он подчеркнул, что у всех безымянных советских солдат, павших в борьбе с фашизмом, есть почетное имя — Освободители.
«Великая Отечественная война была одной из величайших и кровопролитнейших войн в человеческой истории. В этой войне мы порой вели архитяжелую, прямо-таки отчаянную борьбу за свободу и независимость родного социалистического Отечества. И потому победили. Победа досталась, как известно, дорогой ценой. На ее алтарь мы вынуждены были положить около 27 миллионов советских граждан. И среди них — эти безымянные герои, которых мы провожаем в последний путь. Мы говорим, что это безымянные герои. Но у них есть почетные имена — Освободители, которые пали в боях с врагом за свободу и независимость Республики Молдова. Они победители, они спасители человечества. Склоним же низко головы над прахом этих безымянных героев», — сказал ветеран.
Глава Национального координеционного комитета «Победа» Алексей Петрович в своем слове акцентировал внимание на том, что Национальная армия отказалась воздавать воинские почести павшим красноармецам и середечно поблагодарил представителей ветеранских организаций, которые пришли проводить в последний путь воинов-освободителей.
«Сегодня в нашей стране отмечается День государственного флага, который присутствует и здесь, на этой церемонии. Я хотел бы передать отдельные поздравления нашей Национальной армии, которая не посчитала своим долгом прийти сегодня сюда и воздать воинские почести погибшим героям. От всего сердца благодарю ветеранов, Союз офицеров, Союз ветеранов войны в Афганистане, Международную ассоциацию Vulturul, Ассоциацию пограничников, моряков — всех, кто сегодня пришел сюда для того чтобы исправить эту досадную ошибку», — отметил Петрович.
Ранее Минобороны Молдовы официально отказало Поисковому движению страны в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра. В этой связи молдавские поисковики обратились ко всем гражданам Молдовы, имеющим право ношения военной формы, принять участие в церемонии погребения.
Останки 15 воинов были найдены молдавскими поисковиками в ходе специальных экспедиций. Накануне церемонии гробы с останками 15-ти красноармейцев, по традиции, были установлены в храме Святого Георгия на мемориальном комплексе. Священнослужители провели молебен за упокой душ воинов, на поле брани жизнь свою положивших.
После минуты молчания в память о всех тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, состоялась церемония погребения. Прозвучал гимн СССР. Останки советских воинов, павших на молдавской земле в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, были преданы земле. На могиле будет установлена мемориальная табличка.
Памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию освобождения Молдавии от фашизма, стартовали в республике 17 марта — в день, когда войска Красной армии освободили от фашистской оккупации первый молдавский населенный пункт — село Косауцы Сорокского района.
За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.