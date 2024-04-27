Татарстан отказался отменять массовые мероприятия на майские праздники

«Первая декада мая насыщена праздничными и общественно-политическими событиями. 1 мая пройдет Праздник весны и труда, 5 мая наши православные братья будут отмечать один из главных праздников — Пасху. И конечно же, большое политическое событие для нашей страны — инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина — планируется 7 мая. 9 мая проведем всенародный праздник День Победы. Есть решение некоторых регионов, что не время. Ну как не время? Победа она бывает после войны. Если мы праздник не будем проводить, значит, мы не совсем победили. Мы не согласны с этим. Обязательно проведем», — заявил Минниханов на совещании в республиканском Доме правительства в субботу.