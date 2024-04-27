Кремль ответил на материал Welt о причине отказа Киева от мира в Стамбуле

«Всем хорошо известно, что документ был фактически парафирован. И всем также хорошо известно из слов участника этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона, об этом сообщил господин [Давид] Арахамия (переговорщик с украинской стороны. — РБК). Все остальное — это рассуждения. Я предлагаю ориентироваться на первоисточники», — сказал Песков.