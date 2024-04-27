Правительство Калининградской области «обнулило» состав градсовета

Как указано в новом постановлении, три эксперта будут включаться в совет по предложению профессионального объединения и три — по предложению главного архитектора области. При этом кандидатуры от Союза архитекторов «вносятся главному архитектору». Ранее в положении использовалась формулировка «с учетом предложения» профорганизации. Таким образом, действующий главный архитектор региона Евгений Костромин получил право определять все кандидатуры архитекторов в градсовете. Изменения в положение внесли накануне очередного заседания совещательного органа, которое запланировано в субботу, 27 апреля.