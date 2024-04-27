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Аксенов объявил выговор Лукашенко из-за плохого грейдирования дорог

Министр транспорта Крыма может лишиться своего поста.

Источник: пресс-служба главы Крыма

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко может лишиться своего поста из-за ситуации с грейдированием дорог, чиновнику объявлен выговор. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По итогам мониторинга работ по грейдированию дорог в Евпатории руководитель региона решил уволить начальника городского отделения ГУП РК «Крымавтодор». Кроме того, Аксенов объявил Лукашенко выговор за некачественные работы.

По его словам, больше количество жалоб связано с пылью и грязью на улицах. Аксенов подчеркнул, что Лукашенко должен взять на личный контроль ситуацию с грейдированием дорог по всему Крыму.

— В противном случае министр транспорта может лишиться своей должности, — заключил глава республики.