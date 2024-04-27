«Субботнее чтиво» от WSJ и давление США на Китай. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет регулярное совещание с членами правительства по экономическим вопросам: «Очень хороший день для того, чтобы спокойно позаниматься вопросами экономики».
В совещании по видеосвязи примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, зампред правительства Татьяна Голикова, главы Минэкономразвития и Минфина Максим Решетников и Антон Силуанов, руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и глава администрации президента РФ Антон Вайно.
В течение дня у президента также будут закрытые рабочие встречи.
Сроков визита Путина во Вьетнам пока нет. «Мы имеем очень перспективные двусторонние отношения. Потенциал этих отношений очень богатый и не раскрыт полностью. Поэтому есть над чем работать».
Никаких предпосылок для переговоров Москвы с Киевом сейчас нет: «Всем хорошо понятна и известна позиция Украины о неприятии каких-либо переговоров. Поэтому специальная военная операция продолжается».
Москва и Киев не достигли соглашения на переговорах в Стамбуле в 2022 году из-за «прямого давления со стороны Лондона»: «Все остальное — это рассуждения».
О публикации WSJ
В Кремле видели публикацию The Wall Street Journal о том, что американская разведка не считает Путина причастным к смерти Навального. «Я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания. Какие-то очень пустые рассуждения. Видимо, подкинули для субботнего чтива мировой аудитории».
О возможных санкциях против российского СПГ
«По сути, конечно же, продолжаются попытки выдавливания России с энергетических рынков, переход на более дорогие рынки, прежде всего, конечно, это выгодно для США, для ряда других стран. Для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ».
Возможные санкции ЕС в отношении поставок российского сжиженного природного газа будут проявлением незаконной и недобросовестной конкуренции. «Мы, разумеется, в любом случае будем искать пути преодоления этих незаконных препон».
Об отказе Бельгии от признания обмена активами в России
Отказ властей Бельгии признавать обмен заблокированными активами российских и иностранных инвесторов помешает процессу, но работа будет продолжена: «Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу».
Об отношениях между Баку и Ереваном
Россия выступает за продолжение контактов Азербайджана и Армении. Они нужны «для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня — с тем, чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора».
О давлении США на Китай
Кремль не считает нужным комментировать давление США на Китай из-за его отношений с Россией: «Здесь абсолютно нечего комментировать. Китай — это абсолютно суверенное, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. И одновременно с этим это наш близкий партнер».