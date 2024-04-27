Чуря — в День государственного флага Молдовы: праздник учит нас быть молдаванами

В политике всегда были и всегда будут те, кто отрицает молдовенизм и навязывает гражданам комплекс неполноценности. Молдаванам следует избавляться от этого комплекса, чтобы не давать западным партнёрам простора для манипуляций. Такое мнение в беседе со Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.