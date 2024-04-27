Чуря — в День государственного флага Молдовы: праздник учит нас быть молдаванами

В политике всегда были и всегда будут те, кто отрицает молдовенизм и навязывает гражданам комплекс неполноценности. Молдаванам следует избавляться от этого комплекса, чтобы не давать западным партнёрам простора для манипуляций. Такое мнение в беседе со Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.
«Когда у власти находятся представители молдовенизма, дышать становится легче. Нет постоянного давления, нет заявлений о том, что мы должны измениться, стать теми, кем мы не являемся. Смена идентичность, возможно, самая сложная вещь в жизни».
Политолог хочет вернуться в те времена, когда молдаване могли называть себя молдаванами, в переписи населения не задавались каверзные вопросы про идентичность, а премьер-министр Молдовы не кричал во всеуслышание, что он румын.
«Это очень неприятная ситуация. Поэтому возвращение к молдовенизму крайне желательно. Но сейчас это невозможно из-за той геополитической ситуации, которая сложилась».
День государственного флага отмечают в Молдове 27 апреля. Наряду с Государственным гимном и гербом, флаг Молдовы является символом суверенитета и независимости республики.