Медведев предложил изъять активы иностранных инвесторов в качестве ответа США

Объясняя свою идею, Дмитрий Медведев напомнил о возможности по решению суда изымать имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России. Он отметил, что это «сложная история», так как речь идет об инвесторах в российскую экономику, которым была гарантирована неприкосновенность частной собственности. «Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную. Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и нашему национальному праву. На это необходимо дать ответ», — написал он.