Медведев предложил изъять активы иностранных инвесторов в качестве ответа США

«Причина ясна — у нас нет значимого количества американского государственного имущества, включая деньги, права и иные активы США», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Объясняя свою идею, Дмитрий Медведев напомнил о возможности по решению суда изымать имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России. Он отметил, что это «сложная история», так как речь идет об инвесторах в российскую экономику, которым была гарантирована неприкосновенность частной собственности. «Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную. Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и нашему национальному праву. На это необходимо дать ответ», — написал он.
Дмитрий Медведев напомнил о механизме реторсии (правомерных принудительных действий государства в ответ на недружественный акт другого государства), которая заложена в ст. 1194 ГК РФ. По его мнению, это правило нужно расширить, поскольку конфискация активов — это прекращение права собственности.
«Значит, и наша норма должна предусматривать не только ограничение прав иностранных лиц, но и их прекращение, чтобы можно было обратить взыскание в пользу российского государства, российских юридических и физических лиц на имущество иностранных субъектов права из недружественных стран», — заключил зампред Совбеза. Однако, признал Дмитрий Медведев, это потребует скорректировать российское законодательство.
Отметим, что накануне президент Владимир Путин заявил, что России не всегда выгодно действовать по принципу талиона, то есть симметрично отвечать на санкции. По его мнению, властям страны необходимо в первую очередь анализировать, что выгодно или невыгодно именно для российской экономики.
24 апреля Сенат США одобрил законопроект, который включает передачу Украине замороженных активов России. Также проект закона предусматривает выделение $61 млрд для помощи Украине. По данным Bloomberg, Европейский центральный банк, Германия и Франция боятся ответа РФ на конфискацию ее активов.