Эстония закрывает на ночь КПП в Нарве

Согласно новому расписанию пограничного пункта, пропускать людей будут ежедневно с 7:00 до 23.00.
Ранее власти Эстонии сообщили, что приняли решение закрывать границу в ночное время. Глава пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара утверждал, что власти страны не могут тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы погранпункт в Нарве был открыт круглосуточно, «когда Эстония не рекомендует посещать РФ».
С 1 февраля проехать через МАПП на автомобиле нельзя из-за реконструкции пункта, которую начала российская сторона.