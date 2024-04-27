Эстония закрывает на ночь КПП в Нарве

Ранее власти Эстонии сообщили, что приняли решение закрывать границу в ночное время. Глава пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара утверждал, что власти страны не могут тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы погранпункт в Нарве был открыт круглосуточно, «когда Эстония не рекомендует посещать РФ».