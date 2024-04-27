Губернатор Краснодарского края: «На майские к нам приедут до 600 тысяч туристов»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что на майские праздники в регион приедут свыше 600 тысяч туристов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
«Внутренний спрос на туризм с каждым годом растет. Мы ожидаем, что на предстоящие майские праздники на Кубань приедет свыше 600 тысяч отдыхающих, а еще около 230 тысяч человек посетят наши курорты и горные районы с экскурсиями», — отметил глава региона.
Он также отметил, что активные виды туризма набирают все большую популярность. Люди все чаще предпочитают энергичный отдых, прогулки, посещение достопримечательностей и путешествия по предгорным местам.
«Постоянно разрабатываем интересные турмаршруты. Сейчас действует 200 таких маршрутов, в этом году добавим еще 40. Их общая протяженность по национальным паркам и заповедникам составит почти четыре тысячи километров», — уточнил Кондратьев.
При этом спрос на пляжный отдых, а также проживание в четырех- и пятизвездочных отелях тоже растет. В связи с этим в Краснодарском крае увеличивают количества отелей, баз отдыха, и улучшаю качество сервиса.
«За последние пять лет количество отелей категорий четыре и пять звезд в крае увеличили вдвое — сегодня их уже 300», — сказал Вениамин Кондратьев.
Ранее губернатор Краснодарского края совместно с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой подняли вопрос эпидемиологической ситуации на курортах региона и их готовности к летнему туристическому сезону.
Тем временем Сочи готовится к наплыву туристов в курортном сезоне. При этом основной упор на курорте будут делать на семейный отдых. Мэр курорта Алексей Копайгородский отметил, что Сочи станет летней столицей гостеприимства и семейного отдыха.
На курорте для туристов подготовили новую концепцию отдыха и множество активностей. К лету подготовят более 170 пляжей в Сочи.