Губернатор Краснодарского края: «На майские к нам приедут до 600 тысяч туристов»

«Внутренний спрос на туризм с каждым годом растет. Мы ожидаем, что на предстоящие майские праздники на Кубань приедет свыше 600 тысяч отдыхающих, а еще около 230 тысяч человек посетят наши курорты и горные районы с экскурсиями», — отметил глава региона.