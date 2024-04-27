После атаки БПЛА на Кубань в Новороссийске пройдут еще одни внеплановые учения

Учения будут вестись силами Новороссийской ВМБ в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 29 и 30 апреля. В ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, предупредили в мэрии.