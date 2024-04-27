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После атаки БПЛА на Кубань в Новороссийске пройдут еще одни внеплановые учения

В акватории морского порта Новороссийска пройдут дополнительные внеплановые учения. Их проведут 29 и 30 апреля в дневное и вечернее время, сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Учения будут вестись силами Новороссийской ВМБ в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 29 и 30 апреля. В ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, предупредили в мэрии.

Ранее сообщалось, что внеплановые учения в море у берегов Новороссийска пройдут также вечером 27 апреля. Их также проведут с 21:00 до 23:00.

Краснодарский край в ночь на 27 апреля был атакован множеством беспилотников. Над территорией региона уничтожили 66 БПЛА, летевших со стороны Украины.