Исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха стал Антон Петроченков

С 26 апреля текущего года исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха (ПНИПУ) назначен Антон Петроченков. Соответствующий приказ подписан Минобрнауки России. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Ранее должность ректора занимал Анатолий Ташкинов. Он возглавлял Пермский политехнический университет с августа 2011 года. По согласованию с Минобрнауки России Анатолий Александрович продолжит работу в университете.
Напомним, Антон Борисович Петроченков является выпускником электротехнического факультета Пермского Политеха, который с отличием окончил в 1999 году. С 2006 года работал заведующим кафедрой микропроцессорных средств автоматизации ПНИПУ. До нового назначения Антон Петроченков занимал должность проректора по образовательной деятельности.