Исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха стал Антон Петроченков

Напомним, Антон Борисович Петроченков является выпускником электротехнического факультета Пермского Политеха, который с отличием окончил в 1999 году. С 2006 года работал заведующим кафедрой микропроцессорных средств автоматизации ПНИПУ. До нового назначения Антон Петроченков занимал должность проректора по образовательной деятельности.