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Исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха стал Антон Петроченков

Прежний ректор Анатолий Ташкинов продолжит работу в университете.

С 26 апреля текущего года исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха (ПНИПУ) назначен Антон Петроченков. Соответствующий приказ подписан Минобрнауки России. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее должность ректора занимал Анатолий Ташкинов. Он возглавлял Пермский политехнический университет с августа 2011 года. По согласованию с Минобрнауки России Анатолий Александрович продолжит работу в университете.

Напомним, Антон Борисович Петроченков является выпускником электротехнического факультета Пермского Политеха, который с отличием окончил в 1999 году. С 2006 года работал заведующим кафедрой микропроцессорных средств автоматизации ПНИПУ. До нового назначения Антон Петроченков занимал должность проректора по образовательной деятельности.