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США ужесточили экспорт оружия в страны «повышенного риска»

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. США ужесточают экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов в страны «повышенного риска», среди которых Казахстан, Киргизия и Таджикистан, говорится в заявлении американского министерства торговли.

Источник: РИА "Новости"

Как указано в релизе, бюро промышленности и безопасности ведомства опубликовало «регламент, который вносит поправки в меры министерства по экспорту огнестрельного оружия, боеприпасов и сопутствующих компонентов, которые находятся под его юрисдикцией».

Решение касается экспорта неправительственным субъектам. В список стран «повышенного риска», которые подпадут под ограничения, входят 36 государств, в том числе Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

В рамках этих нововведений ведомство также сокращает срок действия лицензий на экспорт оружия с четырех лет до одного года.

Отмечается, что изменения направлены на снижение риска усугубления нестабильности в регионах мира с использованием американского оружия.

Регламент вступит в силу в конце мая.