США ужесточили экспорт оружия в страны «повышенного риска»

Как указано в релизе, бюро промышленности и безопасности ведомства опубликовало «регламент, который вносит поправки в меры министерства по экспорту огнестрельного оружия, боеприпасов и сопутствующих компонентов, которые находятся под его юрисдикцией».
Решение касается экспорта неправительственным субъектам. В список стран «повышенного риска», которые подпадут под ограничения, входят 36 государств, в том числе Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
В рамках этих нововведений ведомство также сокращает срок действия лицензий на экспорт оружия с четырех лет до одного года.
Отмечается, что изменения направлены на снижение риска усугубления нестабильности в регионах мира с использованием американского оружия.
Регламент вступит в силу в конце мая.