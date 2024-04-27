Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев принял участие в городском субботнике

27 апреля новоизбранный мэр Новосибирска Максим Кудрявцев принял участие в общегородском субботнике. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале мэра.
Вместе с жителями города Максим Кудрявцев наводил чистоту в сквере Героев Донбасса. Он подчеркнул, что этот сквер — пример народной инициативы, воплощенной в жизнь. Идея его создания принадлежит жителям города, а поддержку проекту оказали депутаты.
Мэр отметил, что в сквере Героев Донбасса уже обустроены дорожки, а сама территория приведена в порядок. В планах на текущий год — дальнейшее развитие этой зеленой зоны. За счет выделенных средств планируется добавить элементы благоустройства, которые сделают сквер еще более уютным и привлекательным для отдыха.