Власти Молдавии подвергают сомнению суверенитет республики, заявил Лунгу

«Сегодня мы отмечаем День флага — символа независимости и суверенитета Молдавии. К сожалению, нынешняя власть Санду и партия “Действие и солидарность” активно подвергают сомнению как суверенитет, так и независимость Молдавии. Фальшиво улыбаясь, они призывают помнить о ценностях, определяющих нашу идентичность — стремление к свободе и любовь к родной земле», — написал Лунгу в субботу.
По его словам, только суверенное государство способно сохранить свои уникальные традиции, культуру и самобытность.
«Глядя на это, мы будем прилагать еще больше усилий в борьбе за мирную и процветающую Молдавию, в которой любят свою историю, уважают национальные символы и традиции, где каждый гражданин чувствует себя частью единого и солидарного общества», — добавил Лунгу.
Премьер Румынии Марчел Чолаку 4 апреля заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти в том числе за счет вступления республики в ЕС. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой также сообщал, что многие представители власти Румынии, равно как и члены политических партий Молдавии, продвигают идею объединения двух государств. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.