Санду призвала жителей вносить вклад в построение европейской Молдавии

«Мы отмечаем этот день, чествуя триколор. Государственный флаг — окно в прошлое и будущее. Он призывает нас к единству, солидарности и надежде, отраженной в трех цветах… Каждый раз, когда мы смотрим на национальный флаг, мы должны гордиться тем, чего мы достигли, и продолжать вносить вклад в построение европейской Молдавии», — заявила Санду на торжественной церемонии.