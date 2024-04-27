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Санду призвала жителей вносить вклад в построение европейской Молдавии

КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Молдавский президент Майя Санду в день государственного флага призвала жителей республики продолжать вносить вклад в построение европейской Молдавии.

Источник: Reuters

Празднование дня государственного флага Молдавии прошло в субботу перед зданием правительства. В нем, помимо президента, приняли участие председатель парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, члены кабинета министров и другие официальные лица.

«Мы отмечаем этот день, чествуя триколор. Государственный флаг — окно в прошлое и будущее. Он призывает нас к единству, солидарности и надежде, отраженной в трех цветах… Каждый раз, когда мы смотрим на национальный флаг, мы должны гордиться тем, чего мы достигли, и продолжать вносить вклад в построение европейской Молдавии», — заявила Санду на торжественной церемонии.

По ее словам, государственный флаг является напоминанием о ценностях, стремлении к свободе и культуре Молдавии.

По случаю праздника по всей стране организуются культурно-просветительские мероприятия, книжные выставки об истории государства и флагов на протяжении всей истории нашей страны.

День государственного флага был учрежден парламентом Молдавии в апреле 2010 года.