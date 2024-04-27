Исполнительные органы Узбекистана переедут в Новый Ташкент

Предложения по переезду органов исполнительной власти страны на территорию Нового Ташкента должны быть внесены в течение трех месяцев.
Старые здания Кабмина будут проданы, а вырученные с продаж средства пойдут на строительство и доработку комплексов в Новом Ташкенте.
Задача по «переселению» поставлена координационному совету во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.
Глава государства и ранее заявлял о том, что государственные учреждения будут постепенно переезжать в Новый Ташкент.
Кроме того, часть территорий двух районов Ташкентской области также будет передана в состав.