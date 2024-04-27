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Исполнительные органы Узбекистана переедут в Новый Ташкент

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Кабинет министров Узбекистана переедет в Новый Ташкент, а их нынешние здания продадут, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Предложения по переезду органов исполнительной власти страны на территорию Нового Ташкента должны быть внесены в течение трех месяцев.

Старые здания Кабмина будут проданы, а вырученные с продаж средства пойдут на строительство и доработку комплексов в Новом Ташкенте.

Задача по «переселению» поставлена координационному совету во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.

Глава государства и ранее заявлял о том, что государственные учреждения будут постепенно переезжать в Новый Ташкент.

Кроме того, часть территорий двух районов Ташкентской области также будет передана в состав.