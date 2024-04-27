В ПМР прокомментировали призыв Гросу назваться румынами

Ранее в субботу Гросу заявил, что считает себя румыном, и призвал сограждан назваться румынами в ходе переписи населения ради принятия страны в ЕС. В Молдавии 8 апреля стартовала перепись населения и жилищного фонда. Данные собираются как через опросы, так и косвенно, на основе административной или частной информации. Анкета, которую жителям республики следует заполнить, включает вопросы об уровнях образования и занятости населения, учитывает национальность и родной язык местных жителей.
«Заявления господина Гросу давно не отличаются адекватностью, если вообще когда-либо отличались. В директивном порядке он пытается заставить людей отказаться от своей идентичности, пытается указать людям, на каком языке говорить», — сказал Ястребчак.
Он также обратил внимание на утверждение Гросу о том, что в конституции Молдавии говорится, что все граждане страны — румыны. Экс-глава МИД ПМР считает, что так Гросу весьма цинично пытается манипулировать конституцией Молдавии, искажая её содержание.
«В преамбуле конституции Молдовы четко говорится о “государственности молдавского народа”, о том, что именно “молдаване вместе с гражданами иного этнического происхождения составляют народ Республики Молдова”. Таким образом, господин Гросу просто лжёт, ссылаясь в этой части на конституцию: никакого упоминания о том, что все жители Молдовы — румыны, там нет, разве что наряду с гражданами иного этнического происхождения, наряду с молдаванами», — отметил Ястребчак.
Экс-министр также добавил, что спикер парламента Молдавии нарушает базовое положение молдавской конституции — признание достоинства человека, его прав и свобод, свободного развития личности высшей ценностью.
По его словам, Гросу явно отказывает в этом своим согражданам, навязывая им свою идеологию. «Что касается рисков сближения Молдовы и Румынии, то стоит помнить, что это не одномоментное явление, а длительный процесс, стартовавший еще в период распада СССР и получивший мощный импульс в последние годы. Мы видим всесторонние интеграционные процессы, к которым теперь активно “плюсуется” идеологическая составляющая: дескать, только признание румынской идентичности является пропуском в “европейский райский сад”. Но это внутреннее дело Молдовы, её граждан — насколько они готовы отказаться от себя, своих предков, своей исторической памяти ради политических амбиций господина Гросу и иже с ним», — подытожил Ястребчак.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи «унионизма», то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.