В ПМР прокомментировали призыв Гросу назваться румынами

По его словам, Гросу явно отказывает в этом своим согражданам, навязывая им свою идеологию. «Что касается рисков сближения Молдовы и Румынии, то стоит помнить, что это не одномоментное явление, а длительный процесс, стартовавший еще в период распада СССР и получивший мощный импульс в последние годы. Мы видим всесторонние интеграционные процессы, к которым теперь активно “плюсуется” идеологическая составляющая: дескать, только признание румынской идентичности является пропуском в “европейский райский сад”. Но это внутреннее дело Молдовы, её граждан — насколько они готовы отказаться от себя, своих предков, своей исторической памяти ради политических амбиций господина Гросу и иже с ним», — подытожил Ястребчак.