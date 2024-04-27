Врио главы Кургана ушла в отставку

Место мэра Кургана вакантно с января, когда в отставку ушла занимавшая этот пост Елена Ситникова. В конце декабря ее задержали правоохранительные органы по делу о лесных пожарах в Кургане в мае 2023 года. Бывшего мэра подозревают в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть двух или более людей.