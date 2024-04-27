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Врио главы Кургана ушла в отставку

Курганская городская дума на внеочередном заседании приняла решение о досрочном прекращении полномочий временно исполняющей обязанности главы областного центра Анастасии Аргышевой, сообщила пресс-служба мэрии города.

Теперь ее место в том же статусе займет заместитель главы, директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова. Как отмечают в администрации, она хорошо проявила себя в проведении эвакуационных мероприятий и сейчас продолжает координировать работу по выплатам пострадавшим от паводка.

В мэрии сообщают, что Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию и останется в должности управляющего делами администрации. Одной из ее обязанностей станет контроль работы муниципальных комиссий по выплатам пострадавшим от паводка.

Место мэра Кургана вакантно с января, когда в отставку ушла занимавшая этот пост Елена Ситникова. В конце декабря ее задержали правоохранительные органы по делу о лесных пожарах в Кургане в мае 2023 года. Бывшего мэра подозревают в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть двух или более людей.

На этой неделе во время совещания по ликвидации последствий паводка президент Владимир Путин задал врио главы вопрос: «Анастасия Николаевна, а где глава Кургана?». Губернатор Курганской области Вадим Шумков ответил, что мэр областного центра ушла в отставку, а Анастасия Аргышева исполняет обязанности руководителя муниципалитета. «Надо тогда проводить соответствующие мероприятия и выборы организовать», — сказал Владимир Путин.