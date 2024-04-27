Евгений Куйвашев принял участие в субботнике у госпиталя для ветеранов войн

«Всегда хорошее настроение, когда деревья сажаем. А когда приживаются — ещё лучше», — сказал Евгений Куйвашев.
Глава региона принял участие в посадке голубых елей и кустов спиреи. Участники субботника также привели в порядок территорию госпиталя — красили бордюры, убирали мусор и прошлогоднюю листву.
Кроме того, на площадке была организована работа волонтёров, с помощью которых можно было проголосовать за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Волонтёры проекта рассказали участникам субботника о проходящем сейчас рейтинговом голосовании, какие объекты вынесены на выбор уральцам, как за них можно отдать свой голос. На Среднем Урале — это 168 общественных пространств. Голосование продлится до 30 апреля. Принять в нём участие можно или с помощью волонтёров, или на сайте проекта 66.gorodsreda.ru.
Напомним, по распоряжению главы региона Евгения Куйвашева массовые мероприятия по санитарной очистке территорий проходят с 1 по 30 апреля. Во многих муниципалитетах главными объектами стали общественные территории национального проекта «Жильё и городская среда». В порядок приводятся парки, скверы и другие общественные пространства, которые ранее жители выбрали для благоустройства.
Так, в Первоуральске в месячнике чистоты приняли участие свыше четырех тысяч человек, вывезено более 1,5 тысячи кубометров мусора. От мусора уже очищено порядка 80% общественных территорий городского округа. Среди них площадки, благоустроенные в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В Талицком городском округе на набережную городского пруда, также благоустроенную в рамках проекта, вышли более сотни человек. Здесь традиционно в субботнике активно принимают участие сотрудники бюджетной сферы, спортсмены, активисты. К субботнику также присоединилось Алапаевское авиаотделение. Его коллектив провёл уборку всей своей территории.
Всего более 80 тысяч свердловчан объединились, чтобы привести в порядок общественные территории и популярные зоны отдыха региона. В их числе 90 общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Проведение субботников — это важная практическая часть вовлечения жителей в экологизацию городов и малых населённых пунктов. Став участником такого масштабного мероприятия, жители начинают бережнее относиться к территориям, где они живут. А чтобы эти территории с каждым годом становились все более и более комфортными, по нацпроекту «Жильё и городская среда» проходит всероссийское рейтинговое голосование. У уральцев еще есть несколько дней, чтобы принять в нём участие.