Евгений Куйвашев принял участие в субботнике у госпиталя для ветеранов войн

Кроме того, на площадке была организована работа волонтёров, с помощью которых можно было проголосовать за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Волонтёры проекта рассказали участникам субботника о проходящем сейчас рейтинговом голосовании, какие объекты вынесены на выбор уральцам, как за них можно отдать свой голос. На Среднем Урале — это 168 общественных пространств. Голосование продлится до 30 апреля. Принять в нём участие можно или с помощью волонтёров, или на сайте проекта 66.gorodsreda.ru.