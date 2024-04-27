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Евгений Куйвашев принял участие в субботнике у госпиталя для ветеранов войн

Губернатор Евгений Куйвашев 27 апреля высадил деревья на территории Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн. Традиционный весенний субботник собрал членов правительства, сотрудников аппарата губернатора, депутатов Законодательного Собрания.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

«Всегда хорошее настроение, когда деревья сажаем. А когда приживаются — ещё лучше», — сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона принял участие в посадке голубых елей и кустов спиреи. Участники субботника также привели в порядок территорию госпиталя — красили бордюры, убирали мусор и прошлогоднюю листву.

Кроме того, на площадке была организована работа волонтёров, с помощью которых можно было проголосовать за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Волонтёры проекта рассказали участникам субботника о проходящем сейчас рейтинговом голосовании, какие объекты вынесены на выбор уральцам, как за них можно отдать свой голос. На Среднем Урале — это 168 общественных пространств. Голосование продлится до 30 апреля. Принять в нём участие можно или с помощью волонтёров, или на сайте проекта 66.gorodsreda.ru.

Напомним, по распоряжению главы региона Евгения Куйвашева массовые мероприятия по санитарной очистке территорий проходят с 1 по 30 апреля. Во многих муниципалитетах главными объектами стали общественные территории национального проекта «Жильё и городская среда». В порядок приводятся парки, скверы и другие общественные пространства, которые ранее жители выбрали для благоустройства.

Так, в Первоуральске в месячнике чистоты приняли участие свыше четырех тысяч человек, вывезено более 1,5 тысячи кубометров мусора. От мусора уже очищено порядка 80% общественных территорий городского округа. Среди них площадки, благоустроенные в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В Талицком городском округе на набережную городского пруда, также благоустроенную в рамках проекта, вышли более сотни человек. Здесь традиционно в субботнике активно принимают участие сотрудники бюджетной сферы, спортсмены, активисты. К субботнику также присоединилось Алапаевское авиаотделение. Его коллектив провёл уборку всей своей территории.

Всего более 80 тысяч свердловчан объединились, чтобы привести в порядок общественные территории и популярные зоны отдыха региона. В их числе 90 общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проведение субботников — это важная практическая часть вовлечения жителей в экологизацию городов и малых населённых пунктов. Став участником такого масштабного мероприятия, жители начинают бережнее относиться к территориям, где они живут. А чтобы эти территории с каждым годом становились все более и более комфортными, по нацпроекту «Жильё и городская среда» проходит всероссийское рейтинговое голосование. У уральцев еще есть несколько дней, чтобы принять в нём участие.