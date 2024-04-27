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Губернатор Омской области принял участие во Всероссийском субботнике

Руководство области и города убрали территорию Парка Победы.

В Омске под руководством губернатора Виталия Хоценко прошел Всероссийский субботник. В рамках мероприятия руководство области и города вместе с жителями приводили в порядок территорию Парка Победы.

Сегодня, в преддверии Дня Победы, губернатор вместе с командой областного правительства и мэрии Омска участвовали в генеральной уборке и озеленении парка имени 30-летия Победы. Основной акцент был сделан на подготовку территории мемориального комплекса к праздничным мероприятиям. Особенно значимым событием стала высадка 79 яблонь, рябин и сосен в Парке Победы.

С начала апреля на территории региона в рамках субботников было собрано и вывезено около 7900 кубометров мусора и высажено 538 деревьев и 166 кустарников.