Россия призвала Индонезию вернуться к переговорам о поставках Су-35

«Могу сказать, что, если Индонезия снова хочет закупить самолеты Су-35… мы готовы поставлять их в Индонезию, если, конечно, будет желание со стороны Джакарты. Мы готовы вести переговоры об этом», — сказал Максим Лукьянов на брифинге (цитата по Tempo).
Индонезийское издание Tempo отмечает, что в 2019 году Минобороны страны планировало закупить 11 истребителей Су-35 в обмен на поставку в Россию каучука и пальмового масла. Бывший министр обороны страны Рямизард Рьякуду сообщал, что контракт был подписан, но Министерство торговли Индонезии остановило сделку.
Начальник штаба ВВС Индонезии в 2021 году говорил, что страна отказалась от покупки истребителей из-за нехватки средств. Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Джакарта отказалась от сделки из-за риска попасть под санкции США.