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Россия призвала Индонезию вернуться к переговорам о поставках Су-35

Военный атташе посольства России в Индонезии Максим Лукьянов сообщил, что Москва готова возобновить переговоры с Джакартой о закупке российских истребителей Су-35. Сделку на сумму $1,14 млрд начали обсуждать в 2019 году, но она так и не состоялась.

Источник: РИА "Новости"

«Могу сказать, что, если Индонезия снова хочет закупить самолеты Су-35… мы готовы поставлять их в Индонезию, если, конечно, будет желание со стороны Джакарты. Мы готовы вести переговоры об этом», — сказал Максим Лукьянов на брифинге (цитата по Tempo).

Индонезийское издание Tempo отмечает, что в 2019 году Минобороны страны планировало закупить 11 истребителей Су-35 в обмен на поставку в Россию каучука и пальмового масла. Бывший министр обороны страны Рямизард Рьякуду сообщал, что контракт был подписан, но Министерство торговли Индонезии остановило сделку.

Начальник штаба ВВС Индонезии в 2021 году говорил, что страна отказалась от покупки истребителей из-за нехватки средств. Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Джакарта отказалась от сделки из-за риска попасть под санкции США.