Россия призвала Индонезию вернуться к переговорам о поставках Су-35

«Могу сказать, что, если Индонезия снова хочет закупить самолеты Су-35… мы готовы поставлять их в Индонезию, если, конечно, будет желание со стороны Джакарты. Мы готовы вести переговоры об этом», — сказал Максим Лукьянов на брифинге (цитата по Tempo).