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Морошан: мы должны защищать правду о возникновении молдавской государственности

Политик поздравил граждан Молдовы с Днем государственного флага и напомнил про вызовы, с которыми сталкивается молдавская идентичность.

Источник: AP 2023

В Молдове, Румынии и некоторых странах Запада большое количество политиков и лживых историков стараются поставить под сомнение молдавскую идентичность. Эти люди хотят, чтобы молдаване отказались от родного языка и от богатой истории. Пропаганда унионисткой политики является настоящей угрозой для Молдовы, такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал муниципальный советник от ПСРМ в Бельцах Максим Морошан.

Он напомнил, что молдавская государственность на несколько веков старше румынской. Богдан I добился независимости Молдавского княжества от Венгрии в 1359 году. Румыния, по словам политика, является искусственным государством, созданным в 1859 году Османской империей для объединения Дунайских княжеств. Историческая территория Молдавского княжества была включена в состав Румынии силами Османской империи, а другая часть княжества сохранила молдавское население, но в составе Российской империи. Румыния получила независимость в 1877 году благодаря русско-турецкой войне.

«Мы должны помнить, знать и отстаивать историческую правду. Мы обязаны помнить, что политика унионистов является настоящей угрозой целостности нашей страны. День 27 апреля дает хороший повод в очередной раз задуматься о ценности нашей идентичности, великой истории, государственности, безопасности и независимости».

отметил Морошан.

Политик поздравил граждан Молдовы с праздником и призвал всех гордиться величием молдавского флага, истории и ценностей страны.