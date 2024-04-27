Морошан: мы должны защищать правду о возникновении молдавской государственности

В Молдове, Румынии и некоторых странах Запада большое количество политиков и лживых историков стараются поставить под сомнение молдавскую идентичность. Эти люди хотят, чтобы молдаване отказались от родного языка и от богатой истории. Пропаганда унионисткой политики является настоящей угрозой для Молдовы, такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал муниципальный советник от ПСРМ в Бельцах Максим Морошан.
Он напомнил, что молдавская государственность на несколько веков старше румынской. Богдан I добился независимости Молдавского княжества от Венгрии в 1359 году. Румыния, по словам политика, является искусственным государством, созданным в 1859 году Османской империей для объединения Дунайских княжеств. Историческая территория Молдавского княжества была включена в состав Румынии силами Османской империи, а другая часть княжества сохранила молдавское население, но в составе Российской империи. Румыния получила независимость в 1877 году благодаря русско-турецкой войне.
«Мы должны помнить, знать и отстаивать историческую правду. Мы обязаны помнить, что политика унионистов является настоящей угрозой целостности нашей страны. День 27 апреля дает хороший повод в очередной раз задуматься о ценности нашей идентичности, великой истории, государственности, безопасности и независимости».
Политик поздравил граждан Молдовы с праздником и призвал всех гордиться величием молдавского флага, истории и ценностей страны.