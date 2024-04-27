Морошан: мы должны защищать правду о возникновении молдавской государственности

Он напомнил, что молдавская государственность на несколько веков старше румынской. Богдан I добился независимости Молдавского княжества от Венгрии в 1359 году. Румыния, по словам политика, является искусственным государством, созданным в 1859 году Османской империей для объединения Дунайских княжеств. Историческая территория Молдавского княжества была включена в состав Румынии силами Османской империи, а другая часть княжества сохранила молдавское население, но в составе Российской империи. Румыния получила независимость в 1877 году благодаря русско-турецкой войне.