В Молдове лесные массивы по документам проходят как аграрные земли — министр

По его мнению, штрафные санкции и шкалу оценки ущерба от незаконной вырубки нужно пересмотреть, так как они занижены. Требуют реформ лесничества, а также инспекторат защиты окружающей среды. последнему, отмечает Лазаренку нужно придать дополнительные полномочия, так как в прокуратуре нет специалистов, способных рассматривать правонарушения в сфере охраны окружающей среды. Многие дела так и не доходят до суда, подчеркнул министр.