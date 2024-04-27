В Молдове лесные массивы по документам проходят как аграрные земли — министр

По словам министра, эти леса были высажены в рамках программы облесения больше 15 лет назад, и с тех пор в кадастр как лесные насаждения так и не внесены.
«С 2002 по 2009 годы у нас была программа Carbon, в рамках которой было засажено лесом более 60 000 га. Сегодня эти гектары — лесной массив, однако в кадастре они фигурируют как пастбища, сельскохозяйственные земли — но только не как леса».
Министр также признал, что лесоматериалы из Молдовы продложают вывозиться нелегально. «Есть сигналы», что для этого меняется таможенный код груза, уточнил он.
«Древесина определенного качества, высокого качества, из страны не экспортируется. Но комне поступили определенные сигналы от граждан на встречах, которые у меня были, что некоторые лица экспортируют, но под другими товарными кодами», — заявил Лазаренку.
По его мнению, штрафные санкции и шкалу оценки ущерба от незаконной вырубки нужно пересмотреть, так как они занижены. Требуют реформ лесничества, а также инспекторат защиты окружающей среды. последнему, отмечает Лазаренку нужно придать дополнительные полномочия, так как в прокуратуре нет специалистов, способных рассматривать правонарушения в сфере охраны окружающей среды. Многие дела так и не доходят до суда, подчеркнул министр.