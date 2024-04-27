МИД Таджикистана рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию

25 апреля издание «Азия-Плюс» сообщило, что с 22 апреля на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли около 180 автомобилей с таджикскими номерами. Со ссылкой на видео и аудио, которые поступили в распоряжение редакции, издание писало, что пересечь границу гражданам Таджикистана разрешили только после досмотра телефона и допроса.