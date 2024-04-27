МИД Таджикистана рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию

Вчера, 26 апреля, в МИД Таджикистана прошла встреча замглавы ведомства Содика Имоми и посла России в стране Семена Григорьева. На ней обсуждались проблемы таджикских граждан с переходом российской границы. В заявлении МИД по итогам встречи говорилось, что до сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны «приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана».
25 апреля издание «Азия-Плюс» сообщило, что с 22 апреля на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли около 180 автомобилей с таджикскими номерами. Со ссылкой на видео и аудио, которые поступили в распоряжение редакции, издание писало, что пересечь границу гражданам Таджикистана разрешили только после досмотра телефона и допроса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию 27 апреля, заявила, что на сухопутных участках российской границы, в том числе с Казахстаном, проводятся «проверочные мероприятия» в связи с повышенными мерами безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Она подчеркнула, что «проверочные мероприятия» не зависят от гражданства тех, кто пересекает границу.